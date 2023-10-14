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وزير خارجية الصين يبحث مع بلينكن الأزمة في إسرائيل وغزة


نشر في: السبت 14 أكتوبر 2023 - 4:29 م | آخر تحديث: السبت 14 أكتوبر 2023 - 4:29 م

أجرى وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الأزمة في إسرائيل وغزة.

ووفقا لبيان نشرته وزراة الخارجية الصينية اطلعت عليه وكالة رويترز، فإن بكين "دعت إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن"، محذرة من أن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتصاعد وقد يخرج عن نطاق السيطرة".

وقال وانج لبلينكن "ترفض الصين كل الأفعال التي تؤذي المدنيين وتندد بالممارسات التي تنتهك القانون الدولي".

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

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