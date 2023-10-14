مديرية الشباب بالجيزة تعلن تنظيم سلسلة من الفاعليات للمشاركة في الاحتفال بانتصارات أكتوبر

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تنظيم سلسلة من الفاعليات للمشاركة في الاحتفال بانتصارات أكتوبر من قبل فتيات ريحانة "البرنامج القيادي لدعم وزيادة وعي الفتيات" أمس الخميس، بمركز شباب الشيخ زايد التابع لإدارة شباب 6 أكتوبر والشيخ زايد.

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضحت المديرية، أن الفعاليات بدأت بمسيرة داخل مركز شباب الشيخ زايد للتعريف بالبرنامج، إلى جانب تنفيذ عروض رياضية وعروض الزومبا لفتيات ريحانة تم تعريف المشاركين غير المنتمين لريحانة بالبرنامج.

وأشارت المديرية، إلى أن أهداف برنامج ريحانة تتمثل في (التوعية الصحية - التوعية القانونية - التوعية الأخلاقية- ريادة الأعمال - القيادة النسوية- الاستقلالية- الاتيكيت - الأمن السيبراني).