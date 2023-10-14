شولتس يعلن اعتزامه الاتصال مجددا بنتنياهو لبحث الوضع بعد هجوم حماس

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس اعتزامه الاتصال مجددا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، من أجل بحث الوضع بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي.



وخلال تجمع لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في دائرته الانتخابية في مدينة تيتلوف شرقي ألمانيا، قال شولتس إنه يعتزم الحديث مع عدد من زعماء دول أخرى من أصحاب النفوذ في المنطقة.



وأضاف المستشار الألماني: " يجب أن نقوم بكل ما يلزم من أجل أن نعمل على ضمان أمن دولة إسرائيل ومن أجل أن نساعد أيضا في عدم حدوث المزيد من التصعيد في كل مكان حول إسرائيل"، محذرا من أن المزيد من التصعيد " سيكون تطورا مخيفا بالنسبة للمنطقة برمتها وبالطبع بالنسبة لإسرائيل أيضا".



وتعهد شولتس لإسرائيل مجددا بتضامن بلاده معها وقال:" هذا إرهاب يجب صده بحزم. نقف إلى جانب إسرائيل في الدفاع عن الديمقراطية والحرية وحياة المواطنين".



كان شولتس أجرى خلال الأيام الماضية محادثات مع زعماء مصر وقطر وتركيا إلى جانب نتنياهو كما أن من المنتظر أن يلتقي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين يوم الثلاثاء المقبل.