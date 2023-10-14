الأمم المتحدة: عشرات الآلاف فروا من غزة بعد مهلة الإخلاء الإسرائيلية

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الجمعة، إن عشرات الآلاف في غزة فروا باتجاه الجنوب وفقا للتقديرات بعدما أمهلت إسرائيل الفلسطينيين 24 ساعة للإجلاء عن شمال القطاع قبل هجوم بري مرتقب.

وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني، أنه قبل أمر الإخلاء نزح قرابة 400 ألف فلسطيني داخل القطاع بسبب الأعمال القتالية، وفق وكالة فرانس برس.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، كافة سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا من أجل حماية أنفسهم والتواجد جنوب وادي غزة، مؤكدا أنه لن يُسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان بذلك.

وألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، منشورات باللغة العربية في سماء غزة تطالب السكان بإخلاء منازلهم في المدينة فوراً، مرفقة برسم لخريطة غزة عليها أسهم تشير إلى منطقة جنوب القطاع.

وسارعت حماس إلى رفض طلب الإخلاء. وأطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات بمئات الصواريخ من غزة على إسرائيل.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن سقوط 1900 شهيدا و7696 مصابًا، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن استشهاد 49 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1300 شخص، فضلًا عن إصابة 3436 آخرين.