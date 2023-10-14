طائرتان عسكريتان ألمانيتان في طريقهما إلى إسرائيل لإجلاء الرعايا الألمان

قالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن طائرتي نقل عسكريتين ألمانيتين في طريقهما إلى دولة الاحتلال لإجلاء مواطنين ألمان.

ومن المقرر أن تهبط الطائرتان، وهما من طراز (إيه 400 إم) في تل أبيب مساء اليوم السبت.

ويجري تجهيز طائرة عسكرية ثالثة لرحلة تنطلق غدًا الأحد.

وقامت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا بنقل الألمان، من دولة الاحتلال على متن رحلات خاصة هذا الأسبوع، ونقل أكثر من 800 شخص جوا إلى ألمانيا أمس الجمعة وحده.

لكن شركة الطيران قالت اليوم السبت، إنها أوقفت تلك الرحلات مؤقتا بسبب قضايا أمنية و"مسائل لم تحل بشأن الاستقرار التشغيلي في تل أبيب".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها دعمت مغادرة حوالي 2800 ألماني لإسرائيل برا وجوا وبحرا حتى الآن.

وتسارع عدة دول لنقل مواطنيها جوا من دولة الاحتلال منذ أن أطلق مقاتلو حماس آلاف الصواريخ باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، واخترقوا الدفاعات الحدودية وهاجموا مناطق في الأراضي المحتلة، يوم السبت الماضي، ضمن عملية طوفان الأقصى.