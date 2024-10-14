بتسلئيل سموتريتش يكشف موقفه من خطط الرد الإسرائيلي على هجوم إيران

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قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه راض عن الخطط الإسرائيلية المقترحة للرد على هجوم إيران.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ الجيش أعد خططا عدة للرد على الهجوم الإيراني الباليستي.

وأضاف أن قرار التنفيذ ينتظر التصويت عليه من قبل المستوى السياسي سواء خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر، أو من خلال تفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت لاتخاذ القرار بشأن شكل الرد المناسب، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي في إسرائيل أن 54% من الإسرائيليين يؤيدون استهداف المنشآت النووية الإيرانية، ضمن الرد الإسرائيلي المتوقع على الهجوم الإيراني مطلع الشهر الجاري.