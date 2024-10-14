وزير الدفاع الإسرائيلي: هجوم حزب الله على قاعدة جولاني حادث صعب ونتائجه مؤلمة

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، زيارة إلى قاعدة تدريب لواء جولاني في بنيامينا جنوب حيفا، والتي تعرضت لهجوم من حزب الله، أمس الأحد.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، تفقد جالانت مكان سقوط مسيرات حزب الله، واستمع من القادة الذين كانوا متواجدين في المكان إلى التفاصيل الأولية للحادث الصعب.

وقال أثناء جولته التفقدية: «هذا حادث صعب ونتائجه مؤلمة، يجب علينا التحقيق فيها ومعرفة التفاصيل واستيعاب الدروس بطريقة سريعة ومهنية».

وأشار إلى أن وزارته تعمل على تطوير حلول للتعامل مع تهديد الطائرات بدون طيار «المسيرات» في المستقبل.

وأعرب عن ثقته بأن «لواء جولاني – على مستوى القادة والمقاتلين - سيتمكن من تجاوز الأحداث الصعبة ومواصلة القتال».

وأمس الأحد، شن حزب الله هجوما على قاعدة بنيامينا وسط إسرائيل، ما أدى لمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات، 8 منهم في حالة حرجة.

وقال الحزب إنه أطلق «سربا من المسيّرات الانقضاضية على معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوب حيفا»، موضحًا أنه أطلق عشرات الصواريخ لإرباك أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية أثناء الهجوم المسيّر الذي استهدف قوات النخبة الإسرائيلية.

ووصف حزب الله الهجوم الذي وقع قرب مدينة بنيامينا بأنه رد على الهجمات الإسرائيلية على بيروت يوم الخميس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 22 شخصاً.

من جهته قال جهاز إسعاف إسرائيلي أمس إن أكثر من 60 شخصاً أصيبوا بالهجوم، موضحاً أن هناك «جروحا متفاوتة الشدة - حرجة وخطرة ومتوسطة وطفيفة».

وهذا الهجوم هو أعنف ضربة شنها حزب الله منذ أن تصعيد الحرب بينه وبين إسرائيل قبل أسبوعين تقريباً.