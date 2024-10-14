العاهل الأردني يحذر من اندلاع حرب إقليمية: كلفتها ستكون كبيرة على الجميع

حذَّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، من تبعات تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.

وجدد الملك عبدالله، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وخفض التصعيد في المنطقة.

ونبه إلى خطورة استمرار عنف المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأعرب عن تقديره لدور هولندا في دعم جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشددا على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وفي السياق ذاته، حذر الملك عبدالله من استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتوسعه، الذي سيدفع المنطقة إلى حرب إقليمية ستكون كلفتها كبيرة على الجميع.

وأكد خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في قصر الحسينية، وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان وشعبه، ودعم سيادته وأمنه واستقراره.

وبين أن الأردن يبذل أقصى الجهود بالتنسيق مع الأشقاء العرب والدول الفاعلة لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.

بدوره، أعرب ميقاتي عن تقديره للملك على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في كل المراحل، ولا سيما الجهود التي يبذلها لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وشعبه.