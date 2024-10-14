 في لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يحرص على اصطحاب أبطال أكتوبر حتى نزولهم من منصة التكريم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يحرص على اصطحاب أبطال أكتوبر حتى نزولهم من منصة التكريم

هديل هلال
نشر في: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 3:58 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أكتوبر 2024 - 3:58 م

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من أبطال حرب أكتوبر، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.

ومن ضمن المكرمين اللواء أركان حرب محمد نبيه أحمد السيد، رئيس شعبة العمليات للجيش الثالث الميداني برتبة عميد أركان حرب أثناء حرب أكتوبر.

ودار حديث ودي بين الرئيس السيسي، واللواء أركان حرب محمد نبيه أحمد السيد، وبعد التقاط الصورة التذكارية حرص الرئيس على اصطحاب بطل أكتوبر حتى نزوله من على المنصة.

كما حرص الرئيس السيسي، على اصطحاب اللواء أركان حرب محمود محمد محمود البشري، قائد اللواء 45 مدفعية متوسطة، في صعوده إلى المنصة ونزوله منها.

وفي لفتة إنسانية، أصر الرئيس على اصطحاب اللواء أحمد مصطفى محمد المغلوب من المدرعات، قائد الكتيبة 203 دبابات برتبة مقدم أثناء الحرب، في صعوده ونزوله من على المنصة.

وتكرر الأمر مع اللواء أركان حرب حمدي محمد نجيب أحمد، قائد الكتيبة 40 مدفعية بنطاق الجيش الثالث الميداني، برتبة مقدم أثناء الحرب، وكذلك اللواء بحري أركان حرب محمد صفوت أحمد عطا.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الندوة التثقيفية الـ40 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد.

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