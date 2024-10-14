إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم جنين

أصيب، اليوم الاثنين، خمسة فلسطينيين أحدهم بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية.

وقالت مراسلة وكالة «وفا»، إن قوات إسرائيلية خاصة «مستعربين» تسللت إلى أطراف مخيم جنين، وحاصرت منزلا، قبل أن تدفع بتعزيزات عسكرية إلى المدينة ومخيمها من حاجز الجلمة العسكري.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت عددا من آلياتها في منطقة دوار السينما وسط مدينة جنين، وقرب شارع الحسبة، وعند مداخل المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة.

وأفادت بأن أصوات انفجارات تسمع في المخيم بين الحين والآخر، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيرة، في سماء المدينة ومخيمها.

وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم جنين، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بالرصاص جروح أحدهم حرجة.

وذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر ومتعمد باتجاه مجموعة من الصحفيين أثناء تواجدهم لتغطية العدوان، قرب دوار السينما وسط المدينة.