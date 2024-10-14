مصر تتصدر ترتيب بطولة العالم للبياثل والترياثل ببورفؤاد

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أسدل الستار على منافسات بطولة العالم للبياثل والترياثل للأصحاء والبارالمبيين، وبطولة العالم للبارا ليزر-رن واللتين استضافتهما ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورفؤاد.

وحصد المنتخب المصري للخماسي الحديث 140 ميدالية متنوعة على مستوى الاصحاء والباراليمبيين بواقع 61 ذهبية ، 52 فضية ، 27 برونزية .

وانطلقت منافسات البطولة الأربعاء الماضي ، بمنافسات بطولة العالم للبارا ليزر-رن ، حيث توج أبطال مصر بـ 18 ميدالية متنوعة بواقع 9 ذهبيات ، 6 فضيات ، و 3 برونزيات.

وعلى صعيد منافسات التتابع المختلط في بطولة العالم للبياثل والترياثل ، في منافسات البياثل حقق ابطال مصر 7 ميداليات بواقع ذهبيتين، وثلاث فضيات وبرونزيتين.

وفي منافسات الترياقل فأحرز ابطال مصر 8 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات ، 3 فضيات ، وبرونزية واحدة.

أما على صعيد منافسات الفردي في بطولة العالم للبياثل والترياثل ، في منافسات الترياثل حقق ابطال مصر 37 ميدالية بواقع 17 ذهبية ، 11 فضية ، 9 برونزيات وفي منافسات البياثل حصد أبطال مصر 38 ميدالية متنوعة ، 12 ذهبية ، 19 فضية ، 7 برونزيات .

أما على صعيد منافسات الباراليمبيين في بطولة العالم للبياثل والترياثل ، فحصد ابطال منتخبنا 17 ميدالية متنوعة ببطولة البارا ترياثل بواقع 9 ذهبيات ، 5 فضيات ، 3 برونزيات . كما حصد ابطالنا الباراليمبيين 15 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات ، 5 فضيات ، وبرونزيتين.

وشهدت البطولة مشاركة 600 لاعبا ولاعبة يمثلون 33 دولة.