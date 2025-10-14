جامعة عين شمس: دعم كامل لمساعي مصر في استضافة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة

تقدمت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، نواب رئيس الجامعة، وأسرة الجامعة من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة النجاح التاريخى لجهود إيقاف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والتى توجت باستضافة مصر أمس لـ "قمة شرم الشيخ للسلام"، وما أسفرت عنه من توقيع وثيقة شاملة لوقف إطلاق النار بعد عامين من الصراع المحتدم.

وأكدت جامعة عين شمس أن هذا الإنجاز الدبلوماسي العظيم، تحت قيادة الرئيس، يعد انتصارًا لإرادة السلام، ويمثل لحظة فارقة في تاريخ المنطقة، حيث يطوي صفحة الحرب ويفتح باب الأمل لشعوبها في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار.

وأشادت الجامعة بالدور المصري المحورى والحيوي الذى اضطلعت به الدولة المصرية، وبالجهود المخلصة للرئيس، والتي كانت عاملاً أساسيًا في تيسير التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، مؤكدة دعمها الكامل لمساعي مصر المستمرة، والمتمثلة في استضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة.