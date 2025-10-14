تواصل الأجهزة الأمنية وقسم شرطة المعادي حملاتها الأمنية المكبرة على جميع مناطق وشوارع الحي، لإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة مرور السيارات والمارة، وفرض الانضباط ومنع المخالفات والتجاوزات.

وبتوجيهات من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، انطلقت الحملات تحت إشراف مدير أمن القاهرة، ومدير الإدارة العامة لقطاع جنوب، وتحت قيادة مأمور القسم ورئيس المباحث، وبمشاركة رجال المرور، وشرطة المرافق.

ولاقت الحملات الأمنية ترحيباً واسعاً من أهالي المعادي لما لمسوه من حالة انضباط عام على مختلف المستويات، وإعادة الحي إلى رونقه وهدوئه المعهودين.

وخلال المتابعة الميدانية، دعا مأمور قسم المعادي، المواطنين، إلى التوجه إلى ديوان القسم في حال رصد أية مخالفات أو تجاوزات، مؤكداً استمرار عمل الحملة حتى يعود الانضباط إلى جميع مناطق المعادي، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة.

وتكثف وزارة الداخلية جهودها اليومية في مختلف الأحياء لملاحقة الخارجين عن القانون، وفرض سيادة الدولة، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التصدي لأي مظاهر تخل بالنظام العام أو تعرقل حركة المواطنين.