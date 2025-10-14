الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في بروكسل

أطلقت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق عشرات الآلاف من المحتجين الذين تدفقوا على بروكسل اليوم الثلاثاء للاحتجاج على إجراءات التقشف المقترحة من جانب رئيس الوزراء بارت دي ويفر.

واندلعت اشتباكات محدودة بين الشرطة والمتظاهرين، الذين كان يقوم بعضهم بالعزف على الطبول و الأبواق، كما أضرموا القنابل الدخانية، ورددوا شعارات مناهضة لخفض الميزانية وبرامج الرعاية الاجتماعية. وأصابت المظاهرة حركة المرور بوسط العاصمة البلجيكية والطرق الرئيسية بالشلل.

وقد نظمت أكبر ثلاث نقابات عمالية في بلجيكا المظاهرة والاضرابات في أنحاء البلاد احتجاجا على المقترحات الخاصة بخفض المعاشات وأنظمة الرعاية الصحية المقترحة من جانب دي يفر، الذي تعهد بخفض الإنفاق لمحاولة التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ويقدر المنظمون أن أكثر من 150 ألف شخص انضموا للمظاهرة، في حين قدرت الشرطة العدد بـ 80 ألف شخص.