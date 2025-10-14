السعودية: نتطلع لمساهمة قمة شرم الشيخ في إحلال الأمن والاستقرار بالمنطقة

أشاد مجلس الوزراء السعودي، بقمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت أمس الاثنين، بمشاركة قادة وزعماء عدد من الدول.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، الذي رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم في الرياض.

وأعرب المجلس عن تطلع المملكة إلى أن تسهم نتائج قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر لإنهاء الحرب بقطاع غزة؛ في تعزيز جهود إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وشدد على ضرورة رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

في شأن آخر، أكد المجلس ضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان، والحفاظ على وحدته ومؤسساته، وتجنيب هذا البلد وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار، وتنفيذ ما جرى التوقيع عليه في (إعلان جدة) بتاريخ 11 مايو 2023م.