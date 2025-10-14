انطلاق فعاليات معرض فرانكفورت للكتاب اليوم وسط غياب الحائز على جائزة نوبل في الأدب

تنطلق رسميا، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض فرانكفورت للكتاب، وهو أكبر معرض عالمي لتجارة الكتب، في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا.

وقبل حفل الافتتاح ، من المقرر تنظيم مؤتمر صحفي، يغيب عنه لسوء الحظ لاسلو كراسناهوركاي، الذي فاز مؤخرا بجائزة نوبل في الأدب، لأسباب صحية.

وبدلا من كراسناهوركاي، من المتوقع أن تحضر الكاتبة الألمانية نورا حدادة "مؤلفة رواية "ذلك الحزن الحلو" بصفتها المتحدثة الأدبية في المؤتمر الصحفي.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقدم ممثلو صناعة النشر، خلال المؤتمر الصحفي، انطباعاتهم عن الأوضاع في دور النشر والمكتبات، بالإضافة إلى تطلعاتهم للأيام الخمسة المقبلة للمعرض.

ومن المقرر أن يتم تخصيص المعرض يومي الأربعاء والخميس للزوار التجاريين فقط، على أن يفتح المعرض أبوابه لجمهور الزائرين اعتبارا من يوم الجمعة.

وبحسب المنظمين، سيشارك في المعرض أكثر من ألف كاتب، بالإضافة إلى عارضين من 92 دولة.

وتحظى الفلبين بلقب ضيف الشرف لهذا العام.

ويختتم معرض الكتاب فعالياته يوم الأحد بتسليم "جائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية" للمؤرخ الألماني كارل شلوجل.