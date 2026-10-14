وزير الري يبحث مع «سيسريك» تعزيز التعاون في التدريب وبناء القدرات بقطاع المياه

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، زهرة زمرد سلجوق، مدير عام مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية «سيسريك» (SESRIC)، أحد الأجهزة الفرعية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في قطاع المياه.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية تعزيز التعاون مع مركز "سيسريك"، والاستفادة من برامجه التدريبية وشبكة المؤسسات والخبراء بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في تنمية قدرات الكوادر الفنية بالوزارة وتبادل التجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية.

وأشار وزير الري إلى أن بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية يمثلان أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية "2.0"، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار والتحول الرقمي لتطوير منظومة إدارة المياه.

وأوضح سويلم أهمية البناء على المباحثات السابقة بين الجانبين، التي عُقدت خلال شهري مايو ويونيو 2026، والانتقال إلى التنفيذ الفعلي للبرامج التدريبية، لافتًا إلى انتهاء الوزارة من تحديد احتياجاتها التدريبية في إطار برنامج "Water-CaB".

وشدد على أهمية إعداد خطة عمل مشتركة تتضمن أولويات التدريب، والكوادر المستهدفة، والمؤسسات والخبراء المقترحين، وآليات التنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج عملية في أقرب وقت.

وأكد وزير الموارد المائية والري حرص مصر على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لنقل خبراتها في مجالات الري الحديث، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والنمذجة الهيدرولوجية، والتنبؤ بالسيول، وحصاد مياه الأمطار، والإدارة الرقمية للمياه، بما يعزز التعاون في مواجهة التحديات المائية المشتركة.

من جانبها، وجهت زهرة زمرد سلجوق الدعوة إلى الدكتور هاني سويلم للمشاركة في عدد من الفعاليات المقرر تنظيمها على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP31"، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بما يتيح فرصًا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.

وفي ختام اللقاء، رحب الدكتور سويلم بمشاركة مركز "سيسريك" في فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، المقرر عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر 2026، والمعرض المصاحب له، مؤكدًا أهمية الحدث في تعزيز التواصل مع المؤسسات الفنية والبحثية المصرية، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات.