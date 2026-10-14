سي إن إن: هجمات روسية تستهدف منشآت شركات أمريكية في أوكرانيا

كشفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن هجمات روسية بطائرات مسيّرة وصواريخ ألحقت أضرارًا بمنشآت تابعة لشركات أمريكية في أوكرانيا، وسط صمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء تلك الهجمات.

وذكرت الشبكة، أن الهجمات على منشآت الشركات الأمريكية تصاعدت خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

ونقلت «سي إن إن»، عن آندي هاندر، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في أوكرانيا، قوله إن الأضرار التي لحقت بمنشآت الشركات الأمريكية خلال الفترة الأخيرة غير مسبوقة من حيث حجمها وتكرارها.

وأشارت الشبكة، إلى أن بعض الشركات الأمريكية العاملة في أوكرانيا تفضل عدم الإعلان عن الهجمات التي تتعرض لها، بينما تسعى شركات أخرى إلى إثارة القضية مع المسئولين الأمريكيين.

وتأتي هذه التطورات بينما تكثف إدارة ترامب ضغوطها على كييف لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية، وسط مخاوف من تأثيرها على المستهلكين الأمريكيين، في حين لم يصدر عن الإدارة موقف مماثل بشأن الهجمات الروسية التي طالت منشآت شركات أمريكية في أوكرانيا، وفقًا للشبكة.

ويثير هذا التباين تساؤلات بشأن موقف واشنطن من تعرض المصالح التجارية الأمريكية للخطر في الحرب الروسية الأوكرانية، بينما تواصل الولايات المتحدة جهودها للتوصل إلى تسوية للصراع.