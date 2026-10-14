الدفاع الجوي الألماني يتدرب على إطلاق الذخيرة الحية في جزيرة كريت

تشهد تدريبات عسكرية للجيش الألماني في جزيرة كريت محطة غير مسبوقة في إطار تعزيز الدفاع الجوي الألماني، حيث من المقرر أن يطلق الجنود للمرة الأولى ذخيرة حية باستخدام نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي إس إل إم"، الذي أثبت فعاليته بالفعل في أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الألماني.

وطورت شركة "ديل ديفنس" الألمانية للصناعات الدفاعية هذا النظام، الذي يعزز قدرات القوات الجوية على التصدي للأهداف الجوية متوسطة المدى، بحسب متحدثة باسم القوات الجوية.

كما سيُستخدم في كريت نظام الدفاع الجوي "أوزيلوت"، الذي ستعيد القوات الجوية تسليمه إلى القوات البرية، في خطوة مهمة نحو إعادة بناء ما يُعرف باسم الدفاع الجوي للقوات البرية، الذي جرى حله عام 2012. ومن المقرر أن يتولى نظام "أوزيلوت" مجددا حماية القوات البرية المقاتلة من الطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة والطائرات المسيرة وصواريخ كروز.

وتجري القوات الألمانية تدريبات مشتركة مع السويد، إذ يتدرب أفراد الجيش الألماني في الجزيرة إلى جانب القوات المسلحة السويدية. وتحمل المناورة المشتركة، التي يُستخدم خلالها نظام الدفاع الجوي "باتريوت"، اسم "سهم سبارتان 2026".

ومن المقرر أن يبدأ الجزء الرئيسي من المناورة صباح اليوم الأربعاء، كما يُتوقع حضور وزير الدفاع بوريس بيستوريوس. وكان قد وصل إلى الجزيرة أمس الثلاثاء المفتش العام للقوات الجوية الألمانية، هولجر نويمان، والمفتش العام للقوات البرية الألمانية، كريستيان فرويدينج.

وبعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، أطلقت وزارة الدفاع الألمانية عدة برامج للتسلح بهدف تعزيز قدرات الدفاع الجوي التي تراجعت إلى حد كبير نتيجة تقليص التسليح. ويُنظَم الدفاع الجوي على عدة مستويات، بحيث تُخصص أنظمة تسليح مختلفة للتعامل مع الأهداف على ارتفاعات متفاوتة.