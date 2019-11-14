الرئاسة: المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات تفتح آفاقا كبيرة للتعاون بين البلدين

علق السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات، قائلًا إنها زيارة ناجحة بكل المقاييس على مستوى العلاقات بين البلدين.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أنه تم تأسيس منصة للتعاون الاستثماري بين البلدين، قوامها نحو 20 مليار دولار، معقبًا أنه شراكة بين صندوق مصر السيادي والكيان المناظر له في الإمارات، والمتمثل في شركة أبو ظبي القابضة.

وأوضح أن هذه المنصة من شأنها أن تساهم في فتح آفاق كبيرة للتعاون والاستثمار الاستراتيجي المستدام بين البلدين، مستطردَا أن هذه المنصة تبلور الجهود المشتركة والعلاقات بين البلدين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الأربعاء، إلى الإمارات، في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين هناك حول العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.