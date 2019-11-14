 مقتل 11 من طالبان في غارات جوية شنتها قوات الأمن بجنوب أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 11 من طالبان في غارات جوية شنتها قوات الأمن بجنوب أفغانستان

كابول - د ب أ:
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 11:32 ص | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 11:32 ص

ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن قوات الأمن الأفغانية شنت غارات جوية في 3 مناطق بإقليم هلمند في جنوب البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن مقتل 11 على الأقل من عناصر طالبان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مسؤولين عسكريين مطلعين القول اليوم الخميس، إن الغارات الجوية في منطقة "لاشكار جاه" أسفرت عن مقتل 8 على الأقل من عناصر طالبان.

وأضاف المسؤولون أن غارة جوية شنتها القوات في منطقة "ناو زاد" أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر طالبان، بينما أسفرت غارة جوية مماثلة عن مقتل متشدد من طالبان في منطقة "ناد علي".

ولم تعلق جماعة طالبان على الغارات الجوية حتى الآن.

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