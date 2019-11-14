 مسعفون: مقتل ستة مدنيين في ضربة إسرائيلية في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسعفون: مقتل ستة مدنيين في ضربة إسرائيلية في غزة

فلسطينيون يتجمعون حول أنقاض منزل دمرته غارة جوية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة. تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويترز.
فلسطينيون يتجمعون حول أنقاض منزل دمرته غارة جوية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة. تصوير: إبراهيم أبو مصطفى - رويترز.
غزة (رويترز)
نشر فى : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 2:55 ص | آخر تحديث : الخميس 14 نوفمبر 2019 - 2:55 ص

قال مسؤولون طبيون وسكان إن ضربة صاروخية إسرائيلية في قطاع غزة أدت إلى مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة يوم الخميس ليصل عدد القتلى في القطاع إلى 32 جراء تصاعد العنف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

ولم يصدر أي تعليق على الفور من الجيش الإسرائيلي على الغارة التي وقعت قبل الفجر في مدينة دير البلح. وجاءت الغارة بعد قصف متبادل عبر الحدود والذي تواصل رغم عرض وقف إطلاق النار الذي قدمته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وقتلت إسرائيل قياديا ميدانيا من الجهاد الإسلامي يوم الثلاثاء وردت حركة الجهاد بإطلاق صواريخ عبر الحدود قابلته إسرائيل بشن المزيد من الضربات. وقال مسعفون إن 32 فلسطينيا قتلوا ثلثهم على الأقل من المدنيين.

وقال المسؤولون الطبيون إن امرأة وطفلا من بين قتلى الهجوم الذي وقع يوم الخميس على منزل في دير البلح. أضاف المسؤولون أن 12 شخصا آخرين أصيبوا بجروح.


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