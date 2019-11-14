وزير الخزانة المكلف في بولندا يستبعد إجراء تغييرات في إدارة الشركات التابعة للدولة

قال ياشيك ساسين وزير الخزانة المكلف في بولندا، في مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس، إنه لا يتوقع "أي تغييرات جذرية" في مجالس إدارات الشركات التابعة للدولة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ساسين الذي سيتولى منصبه كوزير مسؤول عن الشركات التابعة للدولة عندما تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية فيوقت لاحق من الشهر الحالي، قال إنه قد يدخل بعض التغييرات وبخاصة مع انتهاء فترة عمل المديرين.

وأضاف أنه سيراجع أيضا الموقف المالي للشركات ومدى إدراك المديرين للأهداف "التي نسعى إليها" واستخدام الأصول التابعة للدولة من أجلب تسريع النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصادات المجاورة.

وقال الوزير المكلف "نحتاج إلى أن نكون مستعدين لمواجهة ذلك (التباطؤ الاقتصادي) عندما يصل إلى بولندا من خلال زيادة الاستثمارات والتعاون الوثيق بين الشركات التابعة للدولة".

وشدد الوزير على أنه لن يتم استغلال أموال الشركات العامة لتمويل الإنفاق الاستثماري للحكومي.