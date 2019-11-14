كالانيك يبيع حصة إضافية قدرها 6 ملايين سهم من أسهم أوبر

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس أن ترافيس كالانيك، أحد مديري شركة خدمات النقل الذكية الأمريكية "أوبر تكنولوجيز" باع كمية إضافية قدرها 1. 6 مليون سهم من أسهم الشركة بعد أيام من بيع حوالي 20% من حصته في الشركة بقيمة إجمالية تصل إلى 711 مليون دولار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان رسمي سلمته أوبر إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية القول إن كالانيك، 43 عاما، أحد مديري الشركة باع 1ر6 مليون سهم مقابل 164 مليون دولار، بعد أن كان قد باع في الأسبوع الماضي 3. 20 مليون دولار من أسهم الشركة مقابل حوالي 547 مليون دولار.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الصفقات جاءت بعد انتهاء فترة حظر بيع المساهمين الرئيسيين في أوبر أي أسهم من حصصهم لمدة 180 يوما، بعد الطرح العام الأولي لأسهم الشركة، في الوقت الذي يركز فيه كالانيك على استثماراته الأخرى بما في ذلك شركة كلاود كيتشنز للمطاعم الافتراضية.

ويمتلك كالانيك حاليا 2. 4% من أسهم أوبر وتقدر قيمتها بنحو 9. 1 مليار دولار، أي ما يعادل ثلثي ثروته المقدرة بنحو 4ر3 مليار دولار بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

كان كالانيك قد تعهد أثناء تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوبر بعدم بيع أسهمه فيها، ولكن الموقف تغير بعد الإطاحة به من منصبه عام 2017. وقد باع أسهم أوبر في صفقات خاصة، وكان يمتلك 6% من أسهم أوبر عند طرحها للاكتتاب العام الأولي في أيار/مايو الماضي.

وتراجع سهم أوبر منذ طرحه للبورصة قبل ستة أشهر بنحو 41%. أدى ذلك إلى تراجع القيمة السوقية للشركة من 76 مليار دولار عند الطرح إلى 45 مليار دولار اليوم.

يذكر أن حصة كالانيك في أوبر انخفضت إلى 9. 71 مليون سهم بما يعادل أقل من 5. 4% من إجمالي أسهم الشركة وبقيمة 5ر3 مليار دولار ليظل كالانيك واحدا من أغنى المستثمرين الرواد في عالم التكنولوجيا بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية الأمريكية قد ذكرت يوم الخميس الماضي أن شركة كلاود كيتشنز أحدث مشروعات كالانيك حصلت على تمويل قيمته 400 مليون دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودية لتقدر قيمة الشركة الناشئة لتطبيقات المطاعم الافتراضية بنحو 5 مليارات دولار.