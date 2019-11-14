يديعوت: رشقة صاروخية من غزة تضرب وسط وجنوب إسرائيل

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ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن "رشقة" صاروخية من قطاع غزة ضربت ليل الأربعاء/الخميس، مناطق في وسط وجنوب إسرائيل.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يجدد هجماته على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا من الجانبين جراء تجدد القصف المتبادل.

يشار إلى أن بهاء أبو العطا القيادي بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ، قتل مع زوجته في غارة إسرائيلية على منزله في قطاع غزة الثلاثاء.

ومنذ الثلاثاء تواصل حركة الجهاد إطلاق صواريخ على إسرائيل، التي ترد بشن غارات على قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قتل 26فلسطينيا وأصيب أكثر من 70في هذه الغارات، بينما أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية ماجن ديفيد ادوم أنها قامت بعلاج 38 شخصا من إصابات طفيفة جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة والتي بلغ عددها أكثر من 350 صاروخا، بحسب الجيش الإسرائيلي.