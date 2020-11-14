«مصر» يدير قرضا مشتركا بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح شركة «رمكو» لجدولة الديون

يدرس بنك مصر ــ ثانى بنك حكومى ــ إدارة وتسويق قرض مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح شركة رمكو لانشاء القرى السياحية، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.

اضافت المصادر التى تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه يهدف إلى جدولة اقساط مستحقة عليها لعدة بنوك ابرزها مصر والاسكندرية ومصر ايران، بالاضافة إلى المساهمة فى التكاليف الاستثمارية للمشروعات السياحية التى تطورها الشركة.

وحققت الشركة خسائر بلغت 342.33 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 2.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2019،مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت خسائر النشاط الفندقى للشركة 15.8 مليون جنيه، مقابل ربح قدره 9.92 مليون جنيه فى النصف الأول من 2019.

يشهد القطاع العقارى توسع ملحوظ من جانب كبار المطورين للحصول على قروض بنكية تساهم فى تمويل المشاريع الجارى تنفيذها، وبعضها يوجه بغرض جدولة ديون مستحقة على هذه الشركات للبنوك.

تأسست شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عام 1995 ويبلغ رأس المال المدفوع حاليا أكثر من 2 مليار جنيه وتتولى تطوير 9 منتجعات سياحية مابين العين السخنة والغردقة والساحل الشمالى والعلمين، واربعة مشروعات سكنية فى القاهرة واربعة مشروعات سياحية متنوعة فى شرم الشيخ، وتمتلك الشركة النسبة الاكبر فى ثمانية شركات تابعة المالكة للعديد من المشاريع المتنوعة كالمنتجعات والفنادق والمناطق التجارية والوحدات السكنية والمجمعات السكنية.

وأرجع عمر المناوى محلل قطاع العقارات فى بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، توسع شركات التنمية العقارية فى الحصول على قروض من البنوك تزامنا مع تراجع سعر الفائدة بالاضافة الى إلى سعى الشركات لتعزيز السيولة المتاحة لديها عبر الاقتراض من البنوك، وذلك بغرض الاسراع فى العمليات الانشائية وزيادة عدد التسليمات، وهو ما يعمل على تحسن هامش الربحية لدى هذه الشركات، قال المناوى، مؤكدا أن الربحية والاسراع فى التسليم هى الهدف الاساسى من توسع كبار المطورين فى الاقتراض البنكى.