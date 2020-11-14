تحويل «الغرفة 207» لأحمد خالد توفيق لمسلسل على «شاهد»

كشفت منصة شاهد عن التحضير لمسلسل جديد بعنوان "الغرفة ٢٠٧" عن قصة تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، استعدادا لعرضه في شتاء 2021، والذي ينتمي لمسلسلات الرعب والغموض.

المسلسل كتب له السيناريو والحوار تامر إبراهيم الذي انتهى بالفعل من كتابة حلقات المسلسل، وجاري الان المعايانات والتحضير والعمل على باقي المراحل، والتي ستكشف الأيام القادمة عن تفاصيل أكثر بخصوصها.

الكتاب الذي تدور أحداثه عام ١٩٦٨ يحكي عن الغرفة ٢٠٧، والتي تقع بفندق أصر مالكه على بقائها رغم الأهوال التي تدور فيها، والرعب الذي يلحقا بحياة كل من يقطنها.. كثيرون دخلوا الغرفة ٢٠٧ لكن قليلون فقط استطاعوا النجاة منها وخرجوا يحملون ذكريات ما حدث لهم فيها.. ذكريات لا يجرؤون حتى على ترديدها لأحد.

بطل الرواية جمال الصواف لم يستمع للتحذيرات، ولم يأبه بما تخبئه له الغرفة، فلم يلتزم بمكانه خلف طاولة الإستقبال، ودخل االغرفة لتنقلب حياته كلها رأسًا على عقب وليبدأ في اكتشاف أسرار الغرفة ثم أسرار حياته وماضيه وفي كل مرة، يكون عليه دفع ثمن كل حقيقة يكتشفها غاليًا.