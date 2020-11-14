نجوم مسلسل Friends يجتمعون مرة أخرى عبر شبكة HBO Max مارس القادم

كشف النجم الأمريكي ماثيو بيري، أحد أعضاء مسلسل "الأصدقاء" عن اعتزام أبطال المسلسل الشهير الاجتماع مرة أخرى فى عرض خاص عبر شبكة "HBO Max" في مارس القادم.

وقد غرد ماثيو بيري، عبر حسابه على موقع التواصل "توتير": بأن عرض HBO Max الخاص، الذي تأخر لعدة أشهر بسبب جائحة الفيروس التاجي، من المقرر تصويره في مارس.

ومن المحتمل أن يضع ذلك العرض على المسار الصحيح للبث في الربيع.

وأوضحت المصادر من داخل الشبكة الأمريكية، أنه بينما لا تزال الخطط قيد الإنجاز، فإن الهدف هو تصوير لقاء لم الشمل في الجزء الأول من العام الجديد.