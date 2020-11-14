 نجوم مسلسل Friends يجتمعون مرة أخرى عبر شبكة HBO Max مارس القادم - بوابة الشروق
السبت 14 نوفمبر 2020 10:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

نجوم مسلسل Friends يجتمعون مرة أخرى عبر شبكة HBO Max مارس القادم

لوس أنجلوس - أ ش أ:
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 10:19 ص | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 10:19 ص

كشف النجم الأمريكي ماثيو بيري، أحد أعضاء مسلسل "الأصدقاء" عن اعتزام أبطال المسلسل الشهير الاجتماع مرة أخرى فى عرض خاص عبر شبكة "HBO Max" في مارس القادم.

وقد غرد ماثيو بيري، عبر حسابه على موقع التواصل "توتير": بأن عرض HBO Max الخاص، الذي تأخر لعدة أشهر بسبب جائحة الفيروس التاجي، من المقرر تصويره في مارس.

ومن المحتمل أن يضع ذلك العرض على المسار الصحيح للبث في الربيع.

وأوضحت المصادر من داخل الشبكة الأمريكية، أنه بينما لا تزال الخطط قيد الإنجاز، فإن الهدف هو تصوير لقاء لم الشمل في الجزء الأول من العام الجديد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك