تقرير: رئيس وزراء استراليا يؤجل زيارته لبابوا غينيا الجديدة

وافق رئيس وزراء استراليا، سكوت موريسون على تأجيل زيارة كانت مقررة الأسبوع المقبل لبابوا غينيا الجديدة، طبقا لما ذكرته قناة "إس.بي.إس" التلفزيونية الاسترالية اليوم السبت.

وقال متحدث باسم موريسون للقناة الإذاعية إن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي طلب من موريسون تأجيل زيارته.

تأتي الخطوة، فيما يواجه مارابي انشقاقا جماعيا في البرلمان. وتردد أن نائب رئيس وزرائه ووزير خارجيته، من بين هؤلاء الذين سحبوا دعمهم لحكومته أمس الجمعة.

وسيتوجه موريسون إلى اليابان، كما كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل وسيصبح أول زعيم أجنبي يلتقي برئيس وزراء البلاد الجديد، يوشيهيدي سوجا وجها وجها في أعقاب تعيينه.

وكانت صحيفة "استراليان فاينانشيال ريفيو" قد ذكرت أمس الجمعة أن مارابي يواجه خطر فقدان السلطة، في أعقاب انشقاق جماعي لمشرعين من ائتلافه الحاكم، للانضمام إلى صفوف المعارضة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أمس الجمعة نقلا عن الصحيفة أن المعارضة قادرة على وقف عمل البرلمان في العاصمة "بورت مورسبي"، على الرغم من أن القواعد البرلمانية تعني أنه لا يمكنهم المضي قدما في تصويت بحجب الثقة ضد مارابي حتى الأول من كانون أول/ديسمبر.