مقتل 68 شخصا وإصابة 25 آخرين جراء اشتباكات بأحد سجون الإكوادور

قالت السلطات في الإكوادور، إن اشتباكا بين عصابات في أحد سجون البلاد أسفر عن مقتل 68 شخصا على الأقل وإصابة 25 آخرين.

وقال مكتب المدعي العام إنه فتح تحقيقا في الاشتباكات العنيفة التي بدأت ليل الجمعة واستمرت حتى صباح السبت في سجن بمدينة جواياكيل الساحلية على ساحل المحيط الهادئ.

وأعلنت الشرطة الوطنية صباح السبت إنه تم اتخاذ إجراءات في مركز اعتقال جواياس إن 1 لاستعادة النظام والسيطرة على السجن.

وقال مكتب المدعي العام إن عدد القتلى اعتمد على بيانات أولية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة قولها إن الاشتباكات اندلعت الساعة 06:30 مساء تقريبا (23:30 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة، وتم ضبط بندقية ومسدسين و10 أصابع ديناميت خلال عملية للشرطة.

وأفادت السلطات المحلية في وقت متأخر من أمس السبت بوقوع مزيد من الاشتباكات في السجن، مع السيطرة على الوضع في غضون ساعات قليلة.

وذكر بيان لرئاسة الإكوادور، أن نحو 900 فرد من رجال الشرطة تواجدوا في موقع الحادث لحفظ النظام، من بينهم 500 فرد داخل السجن.

وشهدت البلاد اشتباكات عنيفة متكررة خلال الأشهر الأخيرة، من بينها تلك التي تحدث داخل السجون، وفي نهاية سبتمبر الماضي، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في معارك دامية بين العصابات في سجن جواياكيل.

وفي يوليو، أدت أعمال شغب في سجون كوتوباكسي وجواياكيل إلى مقتل 21 شخصا.

كما قتل 79 شخصا في فبراير الماضي في اشتباكات عنيفة بين عصابات متناحرة في عدة سجون.