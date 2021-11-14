متحدث الحكومة: الخدمة لن تؤدى للمواطن إلا بعد حصوله على لقاح كورونا بدءا من 1 ديسمبر

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لا تعاني أزمة في سرنجات أو لقاحات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ما يتراوح بين 36 إلى 38 مليون جرعة لقاح من مختلف الأنواع لم تستخدم بعد.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس السبت، أن تلك اللقاحات كافية لتجاوز المستهدف الخاص بتلقيح 40% من المواطنين قبل نهاية العام الجاري، موضحًا أن عدد من حصلوا على الجرعة الأولى تجاوز 26 مليونًا.

وأشار إلى أن الحكومة تنفذ خطة جديدة للتوجه إلى أماكن تجمع المواطنين عن طريق محطات متنقلة وأخرى ثابتة في محطات مترو الأنفاق والقطارات والمجمعات التجارية، منوهًا إلى أن عزوف المواطنين لا يرتبط بالحصول على اللقاح وإنما التسجيل.

ولفت متحدث الوزراء، إلى إقبال المواطنين الكبير على تلقي لقاح كورونا عند إطلاق حملة في مكان تجاري، مشددًا على أنه لن يسمح للموظفين بدخول العمل وطلاب الجامعات أماكن الدراسة بداية من يوم 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على جرعة أولى من لقاح كورونا.

وأوضح أن هناك 3 طرق كافية وكفيلة لإثبات حصول المواطن أو الموظف على لقاح كورونا، أولها البطاقة التي يحصل عليها المواطن من مركز التطعيم، والثانية الشهادة الإلكترونية المميكنة الصادرة عن وزارة الصحة، والثالثة التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول.

ونوه «سعد» إلى امتناع كل الجهات الحكومية عن تقديم الخدمة لأي مواطن غير حاصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن الخدمة سواء تجديد البطاقة أو رخصة القيادة أو غيرها من المصالح الحكومية لن تؤدى للمواطن إلا بعد الحصول على جرعة أولى.

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