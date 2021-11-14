الدولة الأفقر في الاتحاد الأوروبي تجري الانتخابات الثالثة لها خلال عام واحد

يدلي الناخبون في بلغاريا بأصواتهم مجددا في الانتخابات العامة الثالثة التي تشهدها البلاد هذا العام في ظل ظروف سيئة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الانتخابات تأتي بينما تعاني أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي من واحد من أسوأ معدلات الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في العالم، كما تسعى جاهدة من أجل الوصول إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأوبئة وهي في حالة أزمة سياسية دائمة.

وقاد رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف البلاد لمعظم العقد الماضي، حيث كانت تصنف باستمرار من بين أكثر الدول فسادا في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

ويذكر أن بوريسوف مؤهل للفوز في انتخابات اليوم الأحد، ولكن من غير المرجح أن يجد الدعم الكافي لتشكيل حكومة.

وحتى لو تولى المنصب، فقد يجد نفسه في نفس فئة القادة السياسيين المغادرين الآخرين في وسط وشرق أوروبا، مثل رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس.