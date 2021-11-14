أحيا نادي الزمالك ذكرى رحيل نجمه السابق حنفي بسطان أحد رموز الزمن الجميل في القلعة البيضاء والمدافع الذي عُرف باسم "الصخرة السوداء".



بسطان الذي ولد في يناير 1922، بحي السيدة زينب وعاصر التحول التاريخي لاسم نادي الزمالك من المختلط إلى فاروق ثم اسمه الحالي الزمالك، لعب لمنتخب مصر في فترة بداية حقبة بطولة كأس الأمم الأفريقية وشارك في الحصول على لقب نسخة عام 1957.

كما ساهم مع الزمالك في الفوز بكأس مصر 7 مرات في تاريخ القلعة البيضاء في الفترة ما بين عامي 1940 وحتى 1958، حيث لم تغب تلك البطولة عن ميت عقبة سوى في موسمي 1941-1942، و1952-1953.

وإلى جانب لعبه كرة القدم كان بسطان قد التحق بكلية البوليس "الشرطة" وتخرج فيها ليصبح ضابطا وعمل بمصلحة السجون ثم أصبح سكرتيرا لاتحاد السجون الرياضي واستقال من عمله الشرطي عام 1972.

بعيدا عن الكرة أيضا كان لبسطان حضورا سينمائيا حيث شارك بأدوار بسيطة في فيلمين "وداعا إلى الأبد"، و "حديث المدينة"، رفقة الراحل عصام بهيج