أكد الفنان محمد صبحي، أن إلهام شاهين محاربة وهناك ثورة شديدة جدا على اسم مسرحية «المومس الفاضلة»، قائلا: «95% من الذين هاجموا اسم المسرحية لم يقرأو النص ولا يعرفوا أدب مسرح، والمسرحية قدمتها سميحة أيوب في الستينات وكانت نهضة في المسرح العالمي».

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، إلى أن لفظ «مومس» استخدم من قبل في فيلم بداية ونهاية لنجيب محفوظ وأدى إلى حدوث جدل وليس تلك الثورة، موضحا أن سارتر في المسرحية كان يدافع عن الأخلاق.

وتابع: «لم أطالب بتغيير اسم مسرحية الفنانة إلهام شاهين، ولفظ مومس بالنسبة للمسرحية اختيار جيد جدا من المؤلف، وإلهام ليست من الممثلات الذين يلعبون أدوار الإغراء، المسرحية مفيهاش إغراء وكان نفسي تبقى موجودة في رواج وحراك ثقافي وفني».

وكان النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، بشأن مسرحية" المومس الفاضلة"، أو "الساقطة الفاضلة" التي تعتزم الفنانة إلهام شاهين تقديمها على خشبة المسرح، مؤكدا: "طريقة التناول والمعالجة للمسرحية التي كتبها المفكر الفرنسي جان بول سارتر، قبل أكثر من 75 عاما، غير مناسبة للمجتمع المصرى، بل ومن الممكن أن يطلق عليها فن إباحى".