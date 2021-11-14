 رئيس النواب يشيد بحرص الأعضاء على تدقيق القوانين: مناقشة دستورية رفيعة المستوى - بوابة الشروق
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رئيس النواب يشيد بحرص الأعضاء على تدقيق القوانين: مناقشة دستورية رفيعة المستوى

albarlman
albarlman
صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 1:53 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 1:53 م

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، التحية لأعضاء المجلس، لحرصهم الشديد على المشاركة في المناقشات وضبط العديد من الصياغات في المواد التي يتم مناقشتها سواء في مشروع قانون المالية الموحد ومن قبل مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.

وقال رئيس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، في أثناء مناقشة مشروع قانون المالية الموحد: "أشهد لكم بمناقشة قانونية ودستورية رفيعة المستوى".

وأضاف جبالي: "لا يجب أن يفوتنا أن اليوم مزدحم جدا بالتشريعيات ولدينا عمل طويل جدا"، ذاكرا أنه لديه اقتراحات مقدمة على تابلت هو يأخذ بها ويعطيها الفرصة للحديث وبالتالي لا يمكن إعطاء غير المدون على التابلت، الحديث.


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