مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية تبحث غدا في مصر ملف الهجرة

تبدأ مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون مباحثات مكثفة غدا الاثنين في القاهرة تتعلق بملف التعاون بين التكتل ومصر خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية.



وأفادت الخارجية المصرية أن من المقرر أن يلتقي الوزير سامح شكري يوهانسون صباح الاثنين بمقر الوزارة.



كانت يوهانسون قد ذكرت على تويتر في وقت سابق اليوم الأحد أنها في طريقها للقاهرة لإجراء يوم مكثف من المناقشات مع ممثلي الحكومة المصرية لتطوير حوار الطرفين لإدارة الهجرة.



وأشارت في تغريدتها إلى أنها ستطلع الجانب المصري على تطورات الوضع على الحدود بين بولندا وبيلاروس التي تشهد تدفقا للمهاجرين هناك.