البابا تواضروس: بدء إجراءات رسمية لإنشاء كنيسة في روسيا

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، إن هناك محاولات وإجراءات رسمية لإنشاء كنيسة قبطية أرثوذكسية في روسيا.

وأضاف خلال بث حي لبرنامج بعنوان "99 دقيقة" المخصص للحوار مع الشباب عبر صفحة المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية على "فيس بوك" ردًا على سؤال حول عدم وجود كنائس أرثوذكسية في روسيا ولا كهنة سوى الأب داوود الأنطوني؟، إن روسيا معظم من فيها طلبة وعدد الأسر القبطية صغيرة جدًا بالنسبة لاتساع البلد".

وأكد: "هناك محاولات لإنشاء كنيسة قبطية هناك، ونستعين بالكنيسة الأرمينية هناك، وهي كنيسة شقيقة للكنيسة الأرثوذكسية في الإيمان، وهناك مقر به كنيسة صغيرة يسكنها الأب الراهب".

وواصل: "نفسنا في كنيسة هناك، وبدءنا الإجراءات وسوف يكون هناك أكثر من كنيسة، وقمنا بعمل اتفاق مع بعض الأساقفة الروس حين يكون هناك طلبة مصريين أقباط في مكان ما سوف يزورهم الأب الكاهن مرة كل شهرين أو ثلاثة ويكونوا تحت رعاية الكنيسة الروسية من وقت لأخر".

وأشار: "علاقتنا بالكنيسة الروسية متميزة جدًا على المستوى اللاهوتي، ومع الأيام ستزيد عدد الكنائس القبطية الأرثوذكسية هناك".