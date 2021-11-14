يحتفل العالم كله باليوم العالمي للسكر في 14 نوفمبر من كل عام، إذ أصبح المرض أحد أسرع الأمراض انتشارًا في جميع أنحاء العالم، ومصدر قلق للكثيرين الذين يقودون بشكل متزايد أسلوب حياة خامل مع عادات غذائية خاطئة ومستويات عالية من التوتر.

ويمكن أن يؤثر داء السكري سلبًا على أي عضو تقريبًا في الجسم من الرأس إلى أخمص القدمين وهو السكتة الدماغية إلى القدم أو بتر أصابع القدم، ولزيادة الوعي بمرض السكري باعتباره من الصحة العامة العالمية نشر موقع "هندوستان تايمز" مجموعة من المعلومات حول العلامات المبكرة لمرض السكري.

وفقًا لمسح أمريكي أجراه المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف العين مما قد يؤدي إلى ضعف البصر أو حتى العمى، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات للوقاية من مرض السكري في العين، أو منعه من التفاقم.

وكشف الدكتور سيدارث ساين استشاري شبكية العين في مستشفيات شارب سايت للعيون، أن مرض السكري هو مشكلة صحية شائعة جدًا بين الرجال والنساء وقد تم التأكيد وفقًا للأبحاث على أن الهند هي عاصمة العالم لمرضى السكري، ويمكن أن تظهر العلامات تدريجيًا قبل تشخيصها بالمرض.

- الأعراض:

شارك الدكتور سيدارث ساين نصائح حول كيفية اكتشاف العلامات المبكرة لمرض السكري، موضحًا أن الأعراض التي تنطوي على عدم وضوح الرؤية هي واحدة من المشاكل المستمرة التي تحدث لدى مرضى السكري، وذلك لأن عدسات الأعين تمامًا مثل الأنسجة الأخرى في الجسم تسحب الكثير من السوائل؛ بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم في تشريح الإنسان ، مما يؤثر على القدرة على التركيز.

وتابع: "يمكن أن يتسبب مرض السكري أيضًا في تكوين أوعية دموية جديدة في شبكية العين، وإذا كانت الأوعية الدموية الجديدة تتداخل مع التدفق الطبيعي للسوائل خارج العين، يمكن أن يتراكم الضغط في مقلة العين ويمكن أن يتلف العصب البصري مما يؤدي إلى الجلوكوما؛ بسبب زيادة السكر في الدم مما يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي العين، مما يقطع إمدادها بالدم".

وأكد الخبير الصحي، أنه إذا استمر نوع مماثل من التغييرات دون علاج، فمن المحتمل أن يعاني المريض من العمى الدائم وفقدان البصر.

وأشار الدكتور سيدارث ساين، إلى بعض الأعراض الأخرى التي يمكن أن تساعد في تحديد مرض السكري لدى مريض السكري المحتمل، موضحا: "يمكن أن يكون هناك بعض الأعراض الأخرى مثل البقع الداكنة التي تطفو في الرؤية، وتقلب الرؤية، والمناطق المظلمة أو الفارغة في الرؤية في احتمال محتمل".

ووفقًا لاستطلاع الولايات المتحدة من أفضل الطرق لإدارة مرض السكري والحفاظ على صحة العين هي إدارة جلوكوز الدم وضغط الدم والكوليسترول، والتي تسمى أحيانًا أبجديات السكري، والخضوع لفحص العين الموسع مرة واحدة في السنة.