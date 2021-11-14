 النمسا تضع غير الملقحين تحت الحجز المنزلي اعتبارًا من الغد - بوابة الشروق
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النمسا تضع غير الملقحين تحت الحجز المنزلي اعتبارًا من الغد

أ ش أ
نشر في: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 11:02 م | آخر تحديث: الأحد 14 نوفمبر 2021 - 11:02 م

أعلنت النمسا فرض عزل على غير الملقحين ضد كورونا أو الذين لم يتعافوا من (كوفيد-19)، من أجل الحد من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات.

وأوضح المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن النمسا قررت وضع ملايين الأشخاص الذين لم يتلقوا تطعيمًا كاملا ضد فيروس كورونا، قيد الحجز المنزلي، اعتبارًا من غد الاثنين للتعامل مع ارتفاع عدد الإصابات وإعادتها إلى مستويات قياسية.

يذكر أنه تم تطعيم ما يقرب من 65% من سكان النمسا بشكل كامل ضد (كوفيد-19)، وهو أحد أدنى المعدلات في أوروبا الغربية.

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