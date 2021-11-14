المنشآت السياحية تحذر أعضائها من مخالفة الإجراءات الصحية في تقديم غذاء آمن لروداها

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصرى، أعضاء جمعيتها العمومية، إلى ضرورة التزامهم واتباعهم للمعايير الخاصة بضمان تقديم غذاء صحى وسليم وآمن، التى تُعرف بمعايير "سلامة وآمان الغذاء الصحى"، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحى.

وأهاب عادل المصرى رئيس الغرفة، فى تصريحات صحفية، بجميع المنشآت والمطاعم السياحية، ضرورة التشديد التام باتباع الإجراءات الإحترازية وكذلك إصدار تعليمات للعاملين باتباع المعايير الصحية لتجهيز الخامات الغذائية قبل دخولها مرحلة الطهى، مع اتباع طرق الحفظ السليمة بعد الطهى وقبل تقديمه لروادها، مع تنظيف وتطهير المعدات والأدوات المستخدمة فى تجهيز وطهى الطعام، وأيضا الاهتمام بتنظيف وتطهير خزانات المياه بصفة دورية ومنتظمة.

وأكد سعي وحرص جميع أعضاء الغرفة، على الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بها، من خلال اتباعهم لكل الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية، للمساهمة فى منع انتشار فيروس كورونا، والتأكيد أيضا على أمن وسلامة وصحة الغذاء المقدم لرواد المطاعم والمنشآت السياحية، من أجل الحفاظ على التدفق السياحى وتعزيز مكانة مصر الرائدة على الخريطة السياحية العالمية.

وشدد على ضرورة إجراء تحاليل دورية طبية على جميع العاملين المرتبط عملهم بالغذاء لضمان خلوهم من الأمراض، حيث إن الإخلال بهذه الإجراءات يسيء إلى صناعة وسمعة السياحة فى مصر، التى بذلت الدولة والقطاع السياحى مجهودات كبيرة لعودتها مرة أخرى بعد عناء دام لفترة طويلة.

وأكد ضرورة تنفيذ واتباع الإجراءات الاحترازية بصورة صارمة وكذلك تدريب العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية على هذه الإجراءات، واعتبار أن هذه الأمور تعد من أولويات السائح واهتماماته.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، قد أكدت فى خطابها الموجه من عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، إلى الغرفة، أنها ستقوم بتكليف حملات رقابية للمرور على جميع المنشآت والمطاعم السياحية بشكل مفاجئ للتأكد من اتباعها للإجراءات الاحترازية والمعايير الصحية السليمة، ومن يثبت عدم التزامه بهذه الإجراءات ستقوم وزارة السياحة بغلق وإيقاف تراخيص المنشأة وأيضا إيقاف المدير المسئول.