نائب رئيس البنك المركزي الأمريكي يتوقع خفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة

قال لائيل برنارد نائب رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إن البنك سيخفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة في وقت قريب للغاية، مرجحا أن تكون الزيادة القادمة للفائدة في حدود 50 نقطة أساس بعد زيادة الفائدة 4 مرات على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في كل مرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن برنارد قوله في حلقة نقاشية بمكتب الوكالة في واشنطن القول "سيكون من المناسب خلال وقت قريب جدا إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة.. لكن اعتقد أن المهم بالفعل هو التأكيد على أننا قمنا بالكثير لكن مازال هناك عمل إضافي علينا القيام به".

وأشارت بلومبرج إلى أن البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسية من حوالي صفر في المئة في مارس الماضي إلى ما يتراوح بين 75ر3% و4% في محاولة لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ حوالي 4 عقود، مضيفة أن هذه أقوى دورة تشديد للسياسة النقدية منذ ثمانينيات القرن العشرين، وشملت زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس 4 مرات على التوالي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات.

وأظهر تقرير الوزارة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال أكتوبر الماضي بنسبة 4ر0% شهريا، وهي نفس نسبة الزيادة في سبتمبر السابق عليه. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 6ر0%.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 7ر7% سنويا، خلال أكتوبر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 2ر8% خلال سبتمبر السابق عليه.

وتراجع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي لأقل مستوياته منذ يناير الماضي وجاء أقل من تقديرات المحللين التي كانت 8%.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلك الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا، ارتفع بنسبة 3ر0% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 6ر0% خلال سبتمبر السابق عليه. كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 5ر0%.

وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي خلال الشهر الماضي 3ر6% مقابل 6ر6% خلال سبتمبر السابق عليه، في حين كان المحللون يتوقعون معدل تضخم أساسي قدره 5ر6% سنويا.