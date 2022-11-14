ذا ميرور: مصادفة تجمع بين منفذة تفجير إسطنبول وإرهابي حاول تفجير مترو لندن

سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية، الضوء على مصادفة جمعت بين منفذة تفجير إسطنبول الذي وقع أمس الأحد، وبين الإرهابي الذي حاول تفجير مترو أنفاق لندن عام 2005.

ولفتت الصحيفة إلى أن منفذة تفجير إسطنبول السورية أحلام بشير التي اعتقلت في الصباح الباكر بعد تفجير شارع الاستقلال، كانت ترتدي زيا كُتب عليه "نيويورك" عند اعتقالها، ذاكرة أن هذا الزي يشبه الذي ارتداه رمزي محمد في 21 يوليو 2005، عندما حاول تنفيذ هجوم بقنبلة، والذي كان مكتوبًا عليه كلمة "نيويورك".

وفي عام 2005، فشلت محاولة تفجير محطات مترو الأنفاق في لندن، وقبل أسابيع من هذا الهجوم، وقع هجوم مماثل في لندن في 7 يوليو 2005، قُتل فيه 52 شخصًا وأصيب 784 في هذه الهجمات التي تبناها تنظيم القاعدة الإرهابي.

ونشرت وزارة الداخلية التركية صباح اليوم، صور القبض على منفذة تفجير وقع أمس الأحد، في شارع الاستقلال المزدحم بالقرب من ميدان تقسيم بإسطنبول، والذي راح ضحيته 6 أشخاص وأصيب فيه العشرات.

وقالت الداخلية التركية إن المنفذة التي تدعى أحلام بشير سورية تم تجنيدها في أحد التنظيمات الكردية ودخلت بشكل غير قانوني عن طريق عفرين.