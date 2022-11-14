صحيفة: كاميرات المراقبة رصدت فتاتين إسرائيليتين بجانب المتهمة بتفجير إسطنبول

قالت صحيفة "سوزجو" التركية، اليوم الاثنين، إن كاميرات المراقبة في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول رصدت وجود فتاتين إسرائيليتين بجوار المتهمة بالتفجير الذي وقع، أمس الأحد، في شارع الاستقلال وأودى بحياة 8 أشخاص وإصابة العشرات.

وأوضحت الصحيفة أن امرأتين إسرائيليتين شوهدتا في الكاميرات بجانب المتهمة السورية بالتفجير أحلام بشير، وكانتا تسيران إلى جانبها قبل وقوع الانفجار.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" كانت الإسرائيليتان أور أتيدجي وناتالي سويسا، من سكان مدينة أشدود، يقضيان إجازتهما في تركيا عندما التقطتهما كاميرات الأمن وهما يسيران بجوار الانتحارية المتهمة بالتفجير.

وأوضحت الصحيفة أنهما عادتا حاليا إلى إسرائيل.

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" صورة الإسرائيليتين، ملمحة إلى أنهما قد يكونان مسئولتين عن الهجوم.

وقُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم طفلة وأصيب أكثر من 80 شخصًا عندما انفجرت قنبلة في شارع الاستقلال المزدحم بالقرب من ميدان تقسيم بإسطنبول.