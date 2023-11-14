مرصد الأزهر: الشعب الإسرائيلي مشبع بالتطرف مثل تنظيم داعش

قال الدكتور محمد عبد الحليم، الباحث بوحدة الدراسات والبحوث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن المرصد يصدر بـ13 لغة ويعمل على دراسة الظواهر الإرهابية من مختلف الجوانب، مشيرًا إلى أن المرصد قام بإعداد دراسة حول حقيقة كون الإرهابي مريضا نفسيا أم مشوها فكريًا، وفي النهاية توصلنا أن فكرة قبول الجماعات الإرهابية شخصية مريضة نفسية أمر مستبعد، خاصة وأن الجماعات المتطرفة لا يمكن أن تقبل المرضى النفسيين، لأن هذا يشكل خطرا على هذه الجماعات.

وتابع "عبد الحليم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن تنظيم داعش يعمل على تشويه الأفكار لدى تابعيه، من خلال الاجتزاء أو التأويل الخاطئ، كما أن الكيان الصهيوني يعمل على التشويه المعرفي من خلال تشويه المناهج الدراسية، حيث إن أدب الطفل العبري يحتوي على الكثير من النفايات الفكرية ، والاستعلاء والاحتقار للغير خاصة الشعوب العربية والإسلامية، وبالتالي فالمناهج العبري تؤدي إلى خروج متطرفين.

ولفت إلى أن الشعب الإسرائيلي مشبع بالتطرف والإرهاب، بدليل صعود وزراء متطرفين إلى السلطة مثل وزير التراث الذي طالب بإلقاء القنبلة النووية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.