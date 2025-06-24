أفادت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ فجر أمس الاثنين، أسفرت عن استشهاد 53 مواطنا بينهم 24 من منتظري المساعدات الإنسانية أمام مراكز التوزيع.



وبحسب الإحصائيات، قتل الجيش الإسرائيلي 11 شخصا في مراكز توزيع المساعدات غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما جرى انتشال 7 شهداء من مناطق متفرقة شرق خان يونس.

بالإضافة إلى ذلك، لقي 4 مواطنين مصرعهم إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما لقي 2 حتفهم متأثرين بإصابة سابقة في خان يونس.

وفي وسط قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي شخصين بعد أن أطلق النار تجاههم وهم ينتظرون بالقرب من مركز المساعدات عند محور نتساريم.

وفي محافظة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي 9 أشخاص، 6 منهم في قصف استهدف منزلا لعائلة أبو النادي بحي الكرامة شمال غرب المدينة، و3 جراء استهداف مجموعة مواطنين بالقرب من مدرسة الهاشمية شرق حي التفاح شرقي المدينة.

وفي محافظة شمال غزة، سجلت الطواقم الطبية 18 قتيلا، 4 منهم في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة شهاب في جباليا البلد، و3 أشقاء في قصف استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة السلاطين غرب بيت لاهيا.

بالإضافة إلى 11 قتيلا بينهم شقيقين وعدد كبير من الاصابات جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لمنتظري المساعدات بمنطقة الواحة غرب بيت لاهيا.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الحرب المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023 بحسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى "55998 شهيدا و131559 إصابة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بحيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ626 على التوالي، في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة والغرب، وسط صمت عربي واضح.

ويتزامن هذا التصعيد مع ارتكاب مجازر بحق العائلات الفلسطينية، إضافة إلى معاناة النازحين والمجوعين في القطاع المحاصر.