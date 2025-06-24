نائب ترامب: إيران لم تعد قادرة على إنتاج سلاح نووي ونأمل بعدم استئناف البرنامج من جديد

ترامب يعلن التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات

قطر تتوسط بين طهران وتل أبيب لإنهاء التوتر.. وواشنطن تتصدر مشهد الوساطة

نتنياهو يوجه وزراءه بالتزام الصمت تجاه الاتفاق مع إيران وسط غياب تعليق رسمي

مسئولون إيرانيون يؤكدون الموافقة على الهدنة بعد اتصال مباشر مع رئيس وزراء قطر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال نحو ست ساعات، وذلك في منشور مفاجئ عبر منصته "تروث سوشيال"، دون أن يصدر أي تعليق رسمي فوري من تل أبيب أو طهران.

وقال ترامب: "تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على وقف شامل لإطلاق النار"، مضيفًا أن الإعلان جاء بعد مشاورات مكثفة شاركت فيها أطراف إقليمية ودولية، في مقدمتها دولة قطر التي لعبت دور الوسيط الرئيسي في إتمام الصفقة.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول إيراني رفيع، أن طهران وافقت على المقترح الأمريكي بوساطة قطرية، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه وزراءه بعدم التعليق على الاتفاق حتى إشعار آخر.

ونقلت قناة "i24" العبرية عن مصدر إسرائيلي أن رئيس وزراء قطر أجرى اتصالًا مباشرًا مع القيادة الإيرانية، أسهم في تسهيل موافقة طهران على الاقتراح، فيما أكد ترامب في اتصال مع أمير قطر أن إسرائيل وافقت بالفعل على وقف إطلاق النار، مطالبًا الدوحة بالتدخل لإقناع الإيرانيين.

من جانبه، قال نائب ترامب في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، إن الإدارة الأمريكية "قضت على البرنامج النووي الإيراني دون خسارة أي جندي أمريكي"، مشيرًا إلى أن إيران أصبحت "غير قادرة على إنتاج سلاح نووي"، معربًا عن أمله في ألا تسعى طهران لاستئناف برنامجها النووي مجددًا.

يأتي هذا التطور بعد 12 يوما من تصاعد التوترات بين الجانبين، وتبادل هجمات غير مسبوقة شملت أهدافًا حساسة، كادت تدفع المنطقة إلى حافة مواجهة شاملة، قبل أن تتكثف الجهود الدبلوماسية بقيادة أمريكية وقطرية لاحتواء الأزمة.

ولم تُعرف بعد تفاصيل الاتفاق المبرم، أو الضمانات المتبادلة، في حين يُتوقع أن تصدر بيانات رسمية من الطرفين خلال الساعات القادمة مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ.