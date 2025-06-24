قال موقع نور نيوز الإيراني، إن حجم الانفجارات التي وقعت هذه الليلة في طهران وكرج هو الأكبر منذ ١٢ يوما.

وأفادت وكالة «فارس» للأنباء، المقربة من الحرس الثوري، سماع دوي انفجارات عدة في مناطق متفرقة من العاصمة وسطها وشمالها وشرقها، بالإضافة إلى مدينة كرج غربي طهران.

ذكرت أن «أنظمة الدفاع الجوي تعمل بشكل مكثف» في عدة نقاط بالعاصمة لاعتراض أهداف معادية.

ونشرت وكالة «فارس» نقلا عن مواطنين سقوط طائرة إسرائيلية ثانية أثناء تحليقها من الجنوب إلى الشمال بالقرب من منطقة جامعة الأبحاث والعلوم، قبل قليل من نشرها مقاطع تُظهر اشتعال النيران بطائرة إسرائيلية أولى سقطت في طهران.

وأفاد شهود عيان لقناة «إيران الدولية» برصدهم نشاطا مكثفًا للدفاعات الجوية في شارع أمير آباد الشمالي، وهو الشارع الذي يقع على مقربة من مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب» عن شهود عيان سماع دوي «سلسلة انفجارات قوية جديدة» في طهران.