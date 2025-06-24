مسئول أميركي: ترامب طلب مساعدة أمير قطر لإقناع إيران بوقف الحرب بعد موافقة إسرائيل

أفادت رويترز نقلا عن مسؤول أميركي، أن «ترامب أبلغ أمير قطر بأن إسرائيل وافقت على وقف الحرب، وطلب منه المساعدة لإقناع إيران».

وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه «لا تأكيد حتى الآن من إيران أو إسرائيل بشأن إعلان ترامب وقف إطلاق النار».

ووصف وكالة مهر الإيرانية، إعلان ترامب بوقف الحرب بين إسرائيل وإيران بـ «الخطة الكاذبة والوهمية».

ونفى مسئول إيراني كبير، وقف الحرب الإيرانية-الإسرائيلية، واصفا إعلان ترامب بـ «الخداع».

وقال لشبكة «CNN» الأمريكية، قبل قليل:«طهران لم تتلق أي مقترح لوقف إطلاق»، مضيفا أن « إيران ستواصل القتال حتى تحقيق السلام الدائم، وتعتبر التصريحات الإسرائيلية والأمريكية خداعا لتبرير الهجمات على المصالح الإيرانية».

وأفادت قناة «العربية» بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعًا طارئا لفريقه الأمني لبحث إعلان ترمب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن التوصل إلى «اتفاق تام وكامل» بين إسرائيل وإيران لوقف إطلاق نار شامل.

وقال عبر حسابه بمنصة « تروث سوشل» : «تهانينا للجميع فقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل».

وأكد أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبًا، لينهي رسميًا «حرب الـ 12 يومًا»، مضيفا أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يبدأ رسميا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش

وأوضح أن «وقف إطلاق النار سيبدأ خلال 6 ساعات، وسيدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا».

وأضاف: «بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يومًا».

وأشاد بالطرفين، قائلا: «أود تهنئة إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب».

وشدد على أهمية هذا الاتفاق في تجنيب المنطقة صراعا مدمرًا، قائلا: «هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات، وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله، لكن ذلك لم يحدث».