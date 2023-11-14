الجودو يحدد 15 ديسمبر موعدا لاجتماع الجمعية العمومية

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أعلن اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، تحديد يوم 15 ديسمبر المقبل، موعدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، وذلك بمقر دار الحرس الجمهوري في القاهرة.

وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية كالتالي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن اعماله في السنة المنتهية في 30 يونيو 2023 وخطة النشاط للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة للعام المالي 2023/2024.

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

5- النظر في طلبات أو مقترحات أعضاء الجمعية العمومية التي وردت وقدمت كتابيا إلى المدير التنفيذي للاتحاد في المواعيد المحددة قانونا.

6- اعتماد تحديد مجلس الإدارة لمكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.

ومؤخرا أجرى رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر زيارة هامة لمصر، حرص خلالها على عقد عدد من الاجتماعات، أبرزها كان اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهدت الزيارة اتفاقا ثلاثيا بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي للجودو، ورئيس الاتحاد المصري يتضمن عدد من البنود أبرزها استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم للكبار.

وجاء في الاتفاق أيضا إقامة معسكر تدريب دولي في مصر بشكل سنوي يضم عددا كبيرا من المنتخبات واللاعبين العالميين، بالإضافة لإنشاء مركز تدريب دولي داخل جمهورية مصر العربية.

وجاء في الاتفاق المقرر دخوله حيز التنفيذ قريبا، إقامة دورات تدريبية بصفة مستمرة للمدربين المصريين تحت إشراف خبراء من الاتحاد الدولي للعبة، من أجل خلق جيل جديد من المدربين القادرين على تحمل المسئولية خلال الفترة المقبلة.