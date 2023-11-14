آبل تحصل على 36% من إيرادات إعلانات محرك بحث جوجل على المتصفح سفاري

قال الخبير الاقتصادي الرئيسي لشركة خدمات الإنترنت الأمريكية جوجل، إن شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية آبل تحصل على 36% من إيرادات إعلانات محرك البحث جوجل على متصفح الإنترنت سفاري الخاص بشركة آبل.

وكشف كيفين مورفي الأستاذ في جامعة شيكاغو عن هذه الأرقام أثناء شهادته للدفاع عن جوجل ضد دعوى الاحتكار، التي أقامتها ضدها وزارة العدل الأمريكية في واشنطن.

وظهر الانزعاج واضحا على جون شميدتلين المدعي الرئيسي لشركة جوجل التابعة لشركة ألفابيت، عندما كشف مورفي عن هذه البيانات على أساس أنها يجب أن تظل سرية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كلا من جوجل وآبل ترفضان الكشف عن تفاصيل اتفاقهما، وفي طلب قدمته للمحكمة في الأسبوع الماضي قالت جوجل إن الكشف عن مزيد من المعلومات عن الاتفاق مع آبل "يمكن أن يدمر دون سبب معقول موقفها التنافسي فيما يتعلق بكل من المنافسين والشركات المناظرة".

يذكر أن هناك شراكة بين جوجل وآبل منذ 2002، لكي يكون محرك البحث جوجل هو المحرك الافتراضي على برنامج المتصفح سفاري. وأصبح هذا الاتفاق اليوم أهم اتفاقات المحرك الافتراضي بالنسبة لجوجل، حيث جعل جوجل المحرك الافتراضي على هواتف آيفون أكثر الهواتف الذكية استخداما في الولايات المتحدة.

من ناحيتها ترى وزارة العدل الأمريكية أن الاتفاق دليل على استغلال جوجل غير المشروع لوضعها المسيطر في سوق محركات البحث وإعلاناتها.